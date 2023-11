Clonezilla Live 3.1.1: Una nueva versión basada en Debian SID

Si bien es cierto que, Clonezilla no es una aplicación de uso diario y doméstico, sino más bien de uso ocasional y técnico, esto no quiere decir que, no sea bien conocida y usada por muchos. Y en nuestro caso, periódicamente solemos abordar y difundir las novedades de esta grandiosa aplicación libre y abierta, que no solo suele ser una aplicación independiente, sino que también se distribuye dentro de una Distribución GNU/Linux propia basada en Debian.

La cual, por cierto, estos días ha visto liberada una nueva versión llamada «Clonezilla Live 3.1.1» y por ello, precisamente esta publicación está dedicada a explorar y dar a conocer las novedades de dicho lanzamiento.

Pero, antes de iniciar la lectura de esta nueva publicación sobre «Clonezilla Live 3.1.1», les recomendamos una anterior publicación relacionada con dicha Herramienta de software y Distribución GNU/Linux para su posterior lectura:

Clonezilla es una Herramienta de software que funciona como un programa de creación de imágenes/clonación de particiones y discos. Por ende, es ideal para realizar la implementación del sistema operativo, la copia de seguridad completa y la recuperación del mismo. Y al día de hoy, esta disponible a través de tres tipos de Clonezilla: Clonezilla Live, Clonezilla Lite Server y Clonezilla SE (Edición de Servidor). Clonezilla

Clonezilla Live 3.1.1: Novedades de la nueva versión con base Debian SID

Novedades incluidas en Clonezilla Live 3.1.1

Según su anuncio oficial de lanzamiento, esta nueva versión de «Clonezilla Live 3.1.1» trae entre muchas novedades las siguientes 10 destacadas:

Mejoras y cambios

Ofrece como base de sistema operativo subyacente una versión GNU/Linux más actual, por lo que ahora, esta versión se basa en el repositorio de Debian Sid. Y además, incluye el kernel de Linux 6.5.8-1. Los paquetes acpitool, ntfs2btrfs, zfsutils-linux y vim (no vim-tiny) ahora vienen incluidos en el sistema en vivo. Mientras que, el paquete mlocate fue reemplazado por plocate. Los archivos de idiomas siguientes también vienen ahora más actualizados: ca_ES, de_DE, el_GR.UTF-8, es_ES, fr_FR, ja_JP, pl_PL, sk_SK y tr_TR. Los siguientes paquetes y programas han sido actualizados a las siguientes versiones: Partclone versión 0.3.27, Ezio versión 2.0.5 y Memtest86+ versión 6.20. Ha sido añadida la opción «-edio» en el asistente TUI, que se usa para habilitar IO directa cuando se usa Partclone para guardar o restaurar sobre SSD NVMe. Ha sido mejorado el mecanismo para el nombre de palabra reservada «all» (todos) cuando se está en el modo de restauración de disco/restoreparts. Desde ahora, permite que el modo bt_restoredisk restaure una imagen con el nombre de un dispositivo diferente. De forma predeterminada, ahora utiliza -z9p (compresión zstd paralela) en la TUI al guardar una imagen. Desde ahora, se puede elegir una NIC en modo de servidor ligero cuando existen varias tarjetas de red. Incorpora un mecanismo para la implementación de la multidifusión desde dispositivos sin formato.

Errores corregidos

Problemas registrados durante la clonación de bucle de partición para múltiples LV.

Implementación de solución alternativa para evitar el error fatresize ( ocs-resize-part ).

Clonezilla Live es una Distribución GNU/Linux adecuada para la copia de seguridad y la restauración de una sola máquina, las otras versiones facilitan la implementación masiva, es decir, la clonación de muchas computadoras simultáneamente. Además, Clonezilla guarda y restaura solo los bloques usados ​​en el disco duro, lo que, permite aumentar la eficiencia del proceso de clonado. Clonezilla Live

Resumen

En resumen, «Clonezilla Live 3.1.1» sigue siendo una muy buena alternativa de herramienta técnica y Distribución GNU/Linux para profesionales TI. Y estamos seguros de que, con estas constantes y sólidas actualizaciones llenas de esperadas e innovadoras novedades, seguirá siendo una de las más conocidas y usadas en cuanto a clonación de Discos y Sistemas Operativos, tanto libres y abiertos, como privativos y cerrados.

