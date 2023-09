El sistema de archivos ReiserFS ya es declarado como obsoleto

A finales del año pasado compartimos aquí en el blog la noticia sobre la propuesta presentada por parte de Jeff Mahoney, director de SUSE Labs, en la cual básicamente solicitaba eliminar la compatibilidad con el sistema de archivos ReiserFS de openSUSE.

La principal razón de eliminar ReiserFS es debido a que se dejo de dar soporte a este sistema de archivos y por lo cual se considera obsoleto, ademas de que ya no tiene sentido continuar manteniendo el código de algo que dejo de recibir soporte por varios años.

Artículo relacionado: En OpenSUSE ya discuten la posibilidad de eliminar ReiserFS

Y a pesar de que fue un sistema de archivos que fue utilizado durante mucho tiempo en varios sistemas operativos basados ​​en Linux, como SUSE Linux, ReiserFS se destacó por su eficiencia en el manejo de grandes cantidades de archivos pequeños, el sistema quedo obsoleto en la actualidad.

Los motivos por los cuales el creador de este sistema de archivos, Hans Reiser, no es algo que tocaremos en este artículo, pero solo podemos mencionar que por «esas cuestiones» que se convirtieron en problemas para el autor, ReiserFS ya no tuvo más camino por delante.

Ademas de que las herramientas que mantiene Jeff se actualizaron por última vez hace cinco años, mientras que ReiserFS 3 en el kernel es similar y ReiserFS 4, en el que trabajó Edward Shishkin, muestra cierta actividad con el desarrollo de Reiser5 el cual se afirma que no existen desventajas inherentes a las combinaciones FS+RAID/LVM y sistemas de archivos no paralelos (ZFS, Btrfs), como el problema del espacio libre, la degradación del rendimiento cuando se llena el volumen. Aunque el problema es que no ha destacado mucho el desarrollo del FS y la actividad de Edward Shishkin, es casi nula desde el año pasado.

Y es por ello que ahora se ha dado a conocer información sobre el cambio que se ha implementado en la base de código en la que se basa el kernel de Linux 6.6, pasando la implementación del sistema de archivos ReiserFS de la categoría soportada a obsoleta (Obsolete).

Con ello ReiserFS paso a la etiqueta de «Obsolete» en la fusión del ciclo Linux 6.6″, ya que actualmente, se considera que existen diversas soluciones que son más modernas y muy utilizadas que desplazan el uso de ReiserFS, incluyen a los sistemas de archivos ext4, Btrfs, XFS, entre otros.

Después de la propuesta presentada el año pasado, la cuestión de eliminar el sistema de archivos ReiserFS del kernel de Linux llevó a la adición de una nota al kernel 5.18 sobre la obsolescencia de ReiserFS y con ello la intención de dejar de admitirlo hasta 2025 y una recomendación para migrar el sistema de archivos ReiserFS existente a entornos con btrfs, xfs o ext4.

La razón declarada para desaprobar ReiserFS fue el deseo de reducir el esfuerzo requerido para mantener los cambios en todo el sistema de archivos relacionados con la compatibilidad con la nueva API para montaje, iomaps y folios.

Entre los problemas con ReiserFS, también se mencionaron el estancamiento que acompaña a este sistema de archivos, el problema no resuelto de 2038 y la falta de capacidades de tolerancia a fallas que ofrecen los sistemas de archivos modernos para proteger contra daños en caso de falla o compromiso.

Se estima que la base de usuarios de ReiserFS es pequeña y está disminuyendo. La última distribución importante que admitió ReiserFS fue openSUSE, pero hace un año los desarrolladores de openSUSE dejaron de admitir este FS en el repositorio de Tumbleweed (SUSE dejó de admitir ReiserFS hace 5 años).

Finalmente solo toca hacer la recomendación a quienes utilizan este sistema de archivos migren a otro sistema de archivos más moderno y que cuente con soporte activo, pues después del lanzamiento de la versión del Kernel de Linux 6.6, el soporte ReiserFS pasara a una etapa en la cual se eliminara gradualmente de Linux en versiones futuras.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar las notas sobre los cambios que se están realizando en la base del código de Linux 6.6, en el siguiente enlace.