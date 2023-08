Firefox 117 ya fue liberado y estas son sus novedades

La nueva versión de Firefox 117 ya fue liberada y llega implementado muchas mejoras para desarrolladores, ya que son pocos los cambios implementados para usuarios en general.

Además de las innovaciones y correcciones de errores, se han solucionado 20 vulnerabilidades en Firefox 117, de las cuales 14 vulnerabilidades, que están marcadas como peligrosas, están causadas por problemas de memoria, como desbordamientos del búfer y acceso a áreas de memoria ya liberadas.

Principales novedades de Firefox 117

En esta nueva versión que se presenta de Firefox 117 una de sus principales novedades que se destaca, es que se ha ampliado la compatibilidad para recordar y completar automáticamente números de tarjetas de crédito en formularios web a usuarios con configuraciones regionales IT, ES, AT, BE y PL.

Otro de los cambios que se destaca de la nueva versión, es que se ha agregado un botón al menú superior clásico «Historial» para abrir la interfaz «Historial de búsqueda», similar al botón que se muestra en la sección «Historial» del menú «hamburguesa».

En las bibliotecas para las que se utiliza aislamiento de espacio aislado (compiladas en wasm), se habilita la compatibilidad con instrucciones SIMD. En entornos basados ​​en Wayland, se eliminó la visualización del indicador de pantalla compartida nativa y ahora se muestra el indicador del sistema.

Ademas de ello, tambien se destaca que se resolvió un problema con el desplazamiento de la lista de videos de YouTube cuando la navegación del lector de pantalla estaba habilitada.

La versión de Android ofrece la posibilidad de insertar imágenes en elementos con el atributo «contenteditable» o la propiedad «designMode«. Se agregó una pantalla de presentación animada que se muestra en el primer inicio.

En las herramientas para desarrolladores web, se han ampliado las herramientas para verificar la compatibilidad con otros navegadores, pues se han agregado sugerencias sobre la compatibilidad de CSS al modo de inspección. Tambien se muestra información sobre qué navegadores con esta propiedad pueden experimentar problemas.

Se agregó la opción «dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event» a «about:config» para deshabilitar la visualización del menú contextual cuando se presiona el botón derecho del mouse mientras se mantiene presionada la tecla Mayús, ya que algunos sitios adjuntan su propio controlador de eventos a esta combinación.

De los demás cambios que se destacan:

La compatibilidad con una implementación mejorada de CSS anidado está habilitada de forma predeterminada.

Se agregó soporte para las propiedades CSS de estilo matemático y profundidad matemática, así como el valor «font-size: math» utilizado al mostrar fórmulas matemáticas para personalizar el estilo específico de MathML.

Las funciones «rect()» y «xywh()» se han agregado a CSS para crear formas rectangulares.

Se agregó soporte para elementos «<script>» con atributos type=»module», defer y async en el código SVG en línea para habilitar funciones modernas de JavaScript en SVG, incluidos módulos y carga de scripts asincrónicos.

En el cuadro de diálogo de apertura de archivos, ahora era posible mostrar solo archivos con la extensión PDF.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto de esta nueva versión del navegador, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar o actualizar la nueva versión de Firefox en Linux?

Como siempre, para aquellos que ya usan Firefox, simplemente pueden acceder al menú para actualizar a la última versión, es decir los usuarios de Firefox que no hayan desactivado las actualizaciones automáticas recibirán la actualización automáticamente.

Mientras que para aquellos que no quieran esperar a que eso suceda pueden seleccionar Menú> Ayuda> Acerca de Firefox después del lanzamiento oficial para iniciar una actualización manual del navegador web.

La pantalla que se abre muestra la versión actualmente instalada del navegador web y ejecuta una búsqueda de actualizaciones, siempre que la funcionalidad esté habilitada.

Otra opción para actualizar, es si eres usuario de Ubuntu, Linux Mint o algún otro derivado de Ubuntu, puedes instalar o actualizar a esta nueva versión con ayuda del PPA del navegador.

Este lo pueden añadir al sistema abriendo una terminal y ejecutando en ella el siguiente comando:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa -y sudo apt-get update sudo apt install firefox

El último método de instalación que fue añadido «Flatpak». Para ello deben contar con el soporte para este tipo de paquetes y la instalación de navegador se hace tecleando el siguiente comando en la terminal:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox

En cuanto a los que ya cuentan con el navegador instalado, basta con ejecutar el siguiente comando para no solo actualizar Firefox, sino todas sus aplicaciones que tengan en formato Flatpak:

flatpak update

Para el caso de los que prefieren el uso de Snap, la instalación del navegador la pueden hacer tecleando el siguiente comando:

sudo snap install firefox

Y para actualizar las aplicaciones que tengamos instaladas en formato Snap, basta con teclear lo siguiente en la terminal:

sudo snap refresh