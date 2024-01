GNU Autoconf: una excelente herramienta para crear scripts de configuración

GNU Autoconf una herramienta que simplifica la creación de scrips

Cuando se trata sobre el desarrollo de software, existen una gran cantidad de puntos a abordar, desde la arquitectura del sistema de destino, compatibilidad, la GUI, librerías, entre otras cosas. Y si a esto le sumamos que queremos que el código de nuestro software se pueda ejecutar no solo en un sistema, sino que queremos que sea multiplataforma, este tema se complica a un más.

La razón de hablar de ello, es que para los desarrolladores de código abierto existen diversas herramientas que pueden ayudar en este ámbito y que para este caso en específico vamos a hablar un poco sobre GNU Autoconf.

Sobre GNU Autoconf

GNU Autoconf se describe en el sitio web de GNU, como:

Un paquete extensible de macros M4 que produce scripts de shell para configurar automáticamente paquetes de código fuente de software. Estos scripts pueden adaptar los paquetes a muchos tipos de sistemas similares a UNIX sin la intervención manual del usuario. Autoconf crea un script de configuración para un paquete a partir de un archivo de plantilla que enumera las características del sistema operativo que el paquete puede usar, en forma de llamadas de macro M4.

Dicho de otra forma, GNU Autoconf es una herramienta que facilita la portabilidad del código fuente entre diferentes sistemas operativos y entornos de compilación al generar scripts, los cuales son independientes de él cuando se ejecutan en el sistema en el que se quiere usar.

Como ya se mencionó GNU Autoconf “facilita” la tarea de adaptar el código a diversos sistemas tipo UNIX, más no lo hace de manera automática. GNU Autoconf es esa herramienta que necesitas para qué tu código no termine con toneladas de bloques de código fuente que necesitan compilación condicional.

Además de ello, GNU Autoconf evitar volver a reinventar la rueda, es decir, escribir un Makefile que detecte automáticamente el sistema operativo y la configuración del compilador y las bibliotecas instaladas y ubicadas, lo cual representa una gran cantidad de tiempo dedicado a algo que ya lo hace por ti.

Autoconf no resuelve todos los problemas relacionados con la creación de paquetes de software portátiles, por lo que debe usarse junto con otras herramientas de compilación tales como Automake y Libtool. Estas otras herramientas asumen trabajos como la creación de un archivo MAKE recursivo y portátil con todos los objetivos estándar, la vinculación de bibliotecas compartidas, etc.

Dentro de las principales características de Autoconf, se destaca lo siguiente:

Configuración Automática : Autoconf se utiliza para generar scripts de configuración automáticamente a partir de un archivo de entrada llamado configure.ac o configure.in. Estos scripts de configuración son responsables de determinar las características y capacidades del sistema en el que se está compilando el software.

: Autoconf se utiliza para generar scripts de configuración automáticamente a partir de un archivo de entrada llamado configure.ac o configure.in. Estos scripts de configuración son responsables de determinar las características y capacidades del sistema en el que se está compilando el software. Portabilidad: Una de las principales metas de Autoconf es garantizar que el software sea fácilmente portable entre sistemas operativos y arquitecturas. Para lograr esto, el script de configuración generado por Autoconf realiza pruebas en el sistema para identificar características específicas, como la presencia de ciertas bibliotecas, comandos o características del compilador.

Una de las principales metas de Autoconf es garantizar que el software sea fácilmente portable entre sistemas operativos y arquitecturas. Para lograr esto, el script de configuración generado por Autoconf realiza pruebas en el sistema para identificar características específicas, como la presencia de ciertas bibliotecas, comandos o características del compilador. M4: Autoconf está escrito sobre dos capas: M4sugar , que proporciona macros convenientes para programación M4 pura, y M4sh , que proporciona macros dedicadas a la generación de scripts de shell, utiliza el lenguaje de macro M4 como base para su funcionalidad. M4 es un procesador de texto que se utiliza para generar scripts de configuración a partir de un conjunto de macros y reglas definidas.

Scripts de Configuración: Los scripts de configuración generados por Autoconf, comúnmente llamados .configure, se ejecutan antes de la compilación del código fuente. Estos scripts realizan pruebas y configuran el entorno de compilación de acuerdo con las características del sistema en el que se encuentra.

Cabe mencionar que GNU Autoconf actualmente se encuentra sobre su versión 2.72 y en ella se destaca el soporte para el futuro estándar de lenguaje C, C23, se ha descontinuado el soporte para compiladores de C que utilizan variantes de lenguaje anteriores a C89 que solo admiten la antigua sintaxis de declaración de funciones de estilo K&R , que ya no es compatible con el próximo estándar.

Además de ello, ahora se requiere como minio M4 1.4.8, Perl 5.10 para generar algunos de los componentes de Autoconf utilizados para desarrollar Autoconf y se menciona que se implementan las comprobaciones para permitir a los desarrolladores de software garantizar que el sistema admita el tipo time_t, que no está sujeto al problema del año 2038.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.