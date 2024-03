La depreciación de X11 en Fedora continua y en Fedora 41 la sesión de Gnome en X11 desaparecerá 

Ya en más de una ocasión hemos hablado sobre la transición de varios proyectos, distribuciones y aplicaciones de X11 a Wayland. Esto debido a que actualmente el desarrollo del servidor X.org y la infraestructura X11 están prácticamente teniendo poca actividad, además de que debido a una gran cantidad de problemas actuales que enfrenta el protocolo, este está llegando a su fin.

Esto, por su parte, ha llevado a que Wayland comenzara a ganar terreno desde hace varios años y desde el año anterior (2023) la transición hacia Wayland fuera uno de los principales puntos de enfoque de muchos.

En el caso de Fedora, la cual es una de las distribuciones en implementar el uso de Wayland y estar a la vanguardia haciendo cambios constantes en pro de este protocolo, el uso de Wayland se ha ofrecido a los usuarios desde hace ya varias versiones anteriores a la actual, claro que esto no es al 100%, ya que aún existen dependencias con X11, el uso de Wayland de manera predeterminada en muchos aspectos ya es una realidad en la distribucion.

Y ahora el FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), responsable de la parte técnica del desarrollo de la distribución Fedora Linux, dio a conocer un cambio que será implementado en Fedora 41. El cambio aprobado propone la eliminación del paquete gnome-session-xsession en Fedora 41 (que está previsto para su lanzamiento este otoño).

El paquete gnome-session-xsession se encarga de lanzar una sesión de Gnome basada en el servidor X y la propuesta tiene como finalidad el eliminar este paquete que junto también se alinea con la intención de Gnome de dejar de admitir X11 en el futuro. Aunque las sesiones admitidas de forma predeterminada en Fedora Workstation 41 seguirán siendo Wayland, los paquetes de sesiones X11 aún se podrán instalar desde los repositorios, pero se considerarán obsoletos.

Además, se planea separar el paquete gnome-classic-session, que recrea la sesión clásica al estilo de GNOME 2 utilizando extensiones y configuraciones para GNOME Shell. Aunque este paquete seguirá instalándose de forma predeterminada, se ha eliminado el soporte específico para X11.

Anteriormente, el comité FESCo también aprobó el fin del soporte para la sesión KDE basada en X11 en Fedora 40. Esta decisión está relacionada con la transición a la rama KDE 6, que ofrece de forma predeterminada una sesión utilizando el protocolo Wayland, mientras que el trabajo con X11 se considera una opción. Para ejecutar aplicaciones X11 en entornos basados en Wayland, se proporciona Xwayland.

Me preguntaba si no deberíamos dejar de instalar gnome-session-xsession de forma predeterminada en F40 Workstation. Supongo que si queremos hacer eso, debería suceder antes del lanzamiento Beta.

Alternativamente, podría hacerse más formalmente como un cambio de Fedora para F41, y primero en Rawhide.

Según recuerdo, el grupo de trabajo discutió anteriormente sobre la eliminación de gnome-session-xsession,

pero decidimos no hacerlo (sabiamente) hasta que el upstream lo elimine, pero creo que no discutimos si queremos continuar con la preinstalación de gnome- sesión-xsesión o no.

Creo que sería bueno animar a más gente a utilizar Wayland,

aunque sin romper las instalaciones para nadie.