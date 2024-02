OBS Studio 30.1 Beta 1: ¡Ya está lista con interesantes novedades!

Si eres un creador de contenidos, ya sea, del Linuxverso o no, seguramente conoces o usas OBS Studio. Ya que, este al día de hoy, es uno de los mejores y más usados software para grabación de vídeo y transmisión en vivo. Sobre todo, porque además de gratuito, es multiplataforma y de código abierto. En lo personal, no suelo grabar videos ni hacer transmisiones en vídeo, y cuando los hago suelo utilizar herramientas más sencillas como VokoScreen y Simple Screen Recorder. Pero, hoy he utilizado por primera vez OBS Studio para grabar un video linuxero sin ediciones, y sin duda que, el uso de filtros de audio mejora la calidad del mismo.

Y por esta misma razón, es decir, el uso por primera vez de OBS Studio, me he enterado de la grandiosa noticia de que, a partir de este 02 de febrero de 2024, ya está disponible el software correspondiente a «OBS Studio 30.1 Beta 1». Por ello, es un muy oportuno momento para explorar y dar a conocer las novedades de la misma. Tal como hicimos hace un año, con el lanzamiento oficial de la versión estable correspondiente a OBS Studio 30.0.

OBS Studio 30.0: Una nueva versión disponible para el año 2023

Pero, antes de iniciar la lectura sobre la disponibilidad de esta nueva versión de prueba del conocido software de grabación y transmisión llamada «OBS Studio 30.1 Beta 1», les recomendamos una anterior publicación relacionada con dicha aplicación multimedia para su posterior lectura:

Artículo relacionado: OBS Studio 30.0: Una nueva versión disponible para el año 2023

OBS Studio 30.1 Beta 1: AV1 para VA-API y AV1 para WebRTC/WHIP

Listado de novedades incluidas en OBS Studio 30.1 Beta 1

Según los desarrolladores de OBS Studio, en la sección oficial de liberaciones de nuevas versiones de su perfil de GitHub, esta versión 30.1 Beta 1, posee importantes novedades, entre las que destacan algunas como son las siguientes:

Nuevas características

Se ha habilitado HDR para HEVC sobre RTMP. Se habilitó el soporte de audio multipista para mpegts. Se añadió una selección de canal para dispositivos de entrada CoreAudio. Se agregó el tipo de fuente del dispositivo de captura de video (PipeWire). Se ha añadido una o pción para el recorte automático al cuadro delimitador. Se agregó la opción Alfa premultiplicada para captura de juegos en Windows . Se agregó la opción Capturar audio a la captura de ventanas/juegos en Windows. Se agregaron opciones de reescalado de GPU para salidas de transmisión y grabación . Se agregó el Mapeador de tonos maxRGB para SDR en el filtro de mapeo de tonos HDR . Se agregó el soporte AV1 para VA-API, y también para AV1 sobre la salida WebRTC/WHIP.



Cambios realizados

Se ha implementado una c onfiguración mejorada del búfer de reproducción en modo simple. Se cambió a unidades más grandes en la interfaz de usuario para grabaciones grandes y con una tasa de bits alta . Se agregó compatibilidad con Python 3.11 para Windows y macOS . Y Obs-websocket fue actualizado a la versión 5.4.0 . Fue añadido soporte HDR para el Elgato HD60 X Rev.2, y s e eliminaron las alternativas NVENC para Win7 y Ubuntu 20.04. Se agregaron rutas de búsqueda para datos de temas y sobre la ubicación del Script Lua para buscar la ruta de las bibliotecas nativas de Lua .

Errores corregidos

Problema al intentar transmitir con WebRTC/WHIP. Uso elevado de CPU con la cámara virtual en macOS. Fallo al cargar Python en tiempo de ejecución en Windows. Fallo en la presentación de imágenes al agregar un directorio sin archivos. Fallo en macOS al intentar transmitir a servidores WHIP con ciertas configuraciones.

Estos puntos mencionados son solo una buena parte de las muchas mejoras, cambios y correcciones realizadas. Por lo que, en caso de desear conocerlos todos y con más detalles, te invitamos a explorar directamente el anuncio oficial. Y también, a probar dicha nueva versión sobre Debian y Ubuntu con solo hacer clic aquí para descargar su instalador en el formato de paquete compatible.

Artículo relacionado: OBS Studio 28.1 incluye el codificador GeForce RTX 40 AV1 y corrige la grabación de juegos DX9

Resumen

En resumen, pronto tendremos una nueva versión estable 30. 1 de OBS Studio para poder disfrutar durante todo el año 2024. Y tal como se puede comprobar con este primer lanzamiento de prueba, llamado «OBS Studio 30.1 Beta 1», dicha futura versión incluirá una muy apreciada y bien valorada cantidad de novedades. Las cuales, seguramente, serán de gran utilidad para muchos de sus actuales y futuros usuarios. Haciendo que la misma, se mantenga y consolide como una de las mejores aplicaciones multimedia para la grabación y transmisión de videos a través de YouTube, Twitch u otras plataformas similares.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web. Y también, al siguiente Canal alternativo de Telegram para aprender más sobre el Linuxverso en general.