Staking en Cosmos (ATOM): guía paso a paso

El staking de Cosmos permite a los usuarios participar activamente en la gobernanza del ecosistema y a la vez obtener recompensas. Este sistema proof of stake pretende ser más democrático e inclusivo que el proof of work y ayuda a mejorar la seguridad de la cadena. Es sencillo realizar el staking en esta red, solo tenemos que conocer los pasos y tener los fondos suficientes.

Cosmos es un ecosistema que se encuentra en constante expansión de blockchains independientes interconectadas construida empleando componentes de aplicaciones amigables con el desarrollador. Este ecosistema se desarrolló usando el protocolo de comunicación inter blockchain (IBC), muy importante para el universo intercadenas.

¿En qué consiste el staking de Cosmos?

El staking de Cosmos permite participar en el mecanismo de verificación que utiliza el protocolo de consenso proof of stake y ofrece recompensas a cambio. Los usuarios que decidan realizar staking de ATOM, el token nativo de esta red, ayudan a mantener la red descentralizada y validan las transacciones. Estos usuarios también tienen la posibilidad de participar en la gobernanza de esta interchain.

Delegar ATOM para realizar staking nos garantiza el derecho a votar en diferentes propuestas y tomar decisiones para el futuro de esta cadena. Es importante tener en cuenta que una vez delegamos los tokens, se mantienen bloqueados, por lo que no podemos usarlos. Si queremos desvincular los tokens delegados, debemos esperar 21 días para que se desbloqueen y durante ese periodo no se generan recompensas.

En esta red las recompensas se reclaman manualmente y luego de reclamarlas podemos delegarlos en el pool de staking. En este ecosistema no existe una cantidad mínima de ATOM para realizar el staking. El ecosistema de Cosmos posee más de 180 validadores que ayudan a asegurar la cadena y realizan las transacciones de este.

Es importante seleccionar un validador confiable para delegar nuestros tokens y evitar penalizaciones. Cuando se penaliza un validador, una parte del ATOM delegado para el staking se quema sin posibilidad de recuperarlos. Unos de los validadores más confiables en el mercado es DragonStake que ha participado en esta red desde sus inicios.

Existen varias formas de realizar staking en Cosmos, a través de la billetera Leap, Cosmostation y Keplr. Nosotros hemos seleccionado Keplr para realizar staking en Cosmos.

Keplr Wallet

Esta billetera presenta una gran interoperabilidad entre las numerosas redes de Cosmos, siendo la primera que integra la comunicación interblockchain. Esta wallet nos permite aportar los tokens de las varias redes conectadas al Cosmos Hub y nos facilita votar en todas las propuestas de gobernanza. La billetera está disponible tanto en aplicación móvil, como en los navegadores web a través de la extensión.

Keplr Wallet soporta 25 cadenas de bloques del ecosistema Cosmos, como Agoric, Axelar, Certik, Juno, Osmosis, Cosmos Hub y muchas más. Durante el mes de mayo de este año, los desarrolladores lanzaron la versión 2.0 con múltiples novedades. Entre las más importantes, están la gestión de activos de varias cadenas en una página y reclamo de las recompensas con un click. Veamos cómo podemos configurar la wallet de Keplr:

Instalar la extensión de Keplr en el navegador

Accedemos a la página web de la billetera (https://www.keplr.app/download) para descargar la extensión disponible para Firefox, Chrome y Edge.

Crear cuenta nueva

Al instalar la extensión, hacemos click en “Create a new wallet” para crear una billetera nueva. En la siguiente página debemos seleccionar “Create new recovery phrase” y copiar esta frase semilla. Es recomendable copiar esta frase semilla en papel, como una agenda o una libreta, y mantenerla en un lugar seguro. Después de copiarlas, podemos presionar el botón “Next”.

Crear nombre de la cuenta y contraseña

Después de copiar la frase, debemos posicionar algunas palabras de esta frase en sus lugares correspondientes. Luego, introducimos el nombre de la billetera y una contraseña segura que no contenga ninguna información personal, y por último, cliquear en “Next”.

Seleccionar la cadena

El siguiente paso sería seleccionar la cadena en la que utilizaremos nuestra billetera. En este caso seleccionaremos Cosmos Hub y hacemos click en “Save”.

¿Cómo podemos realizar staking de manera sencilla en Cosmos?

Al configurar nuestra billetera Keplr y transferir fondos a esta, ya nos encontramos listos para comenzar a realizar staking de Cosmos. Veamos paso por paso para poder comenzar:

Conectar la billetera a la plataforma de staking

Accedemos al sitio oficial de staking y conectamos la billetera a la plataforma.

Seleccionar un validador

Para realizar stake con ATOM debemos seleccionar un validador, seleccionamos en el panel de la derecha la red Cosmos y hacemos click en “Stake”. Luego veremos una lista de validadores disponibles para delegar los tokens. Buscamos “DragonStake” y hacemos click encima de este validador. En instantes, aparecerá una ventana con el nombre del validador seleccionado y presionamos en “Stake”. Después, introducimos la cantidad a delegar y volvemos a presionar “Stake”.

En momentos seremos redirigidos a la wallet donde confirmaremos la operación de delegar ATOM a DragonStake.

Monitorear y reclamar las recompensas

Una vez que hagamos el proceso para comenzar el staking de nuestros tokens, comenzaremos a acumular recompensas. Siempre y cuando la billetera esté conectada a la plataforma, podremos gestionar las recompensas obtenidas. Para obtener estas ganancias, abrimos la extensión de Keplr y hacemos click en “Claim”, al aprobar la transacción obtendremos las recompensas en un instante.

DragonStake

DragonStake es un validador de confianza en redes basadas en proof of stake con base en España. Este validador opera una infraestructura mixta de servidores físicos y VPS. Entre las medidas de seguridad usadas por esta empresa, nos encontramos protección Anti DDoS de grado industrial y firewalls. Este validador opera en varias cadenas de bloques como Cosmos, Avalanche, Kusama, Kava y otras más.

En cada cadena, la compañía participa activamente en la gobernanza, informándose de las diferentes propuestas y votando en cada una de estas. DragonStake nació en “La Colmena”, una comunidad criptográfica con sede al sur de España. Esta empresa está presente en Cosmos desde su primer bloque tras haber contribuido desde la testnet. El equipo está enfocado en el staking no custodiado en varias blockchains, operando en el mercado de criptomonedas desde 2017.

Y esto ha sido todo por hoy, déjame saber en los comentarios qué es lo más interesante que encuentras en el ecosistema de Cosmos.