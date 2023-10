Wifibox, el proyecto que te permite utilizar controladores Wifi Linux en FreeBSD

FreeBSD es uno de esos sistemas que son contadas las ocasiones que he llegado a utilizar y que básicamente he instalado por curiosidad de conocer su funcionamiento, rendimiento y que sí valía la pena para mis labores de día a día.

Desgraciadamente en todas esas ocasiones que he intentado mantener el sistema he fracasado ya sea por cuestiones de problemas de compatibilidad, mi ignorancia con el sistema o por cierto paquete o utilidad que requiero en su momento.

La razón de escribir sobre ello no es para redimir mis fracasos con FreeBSD, sino para compartir una utilidad que estoy seguro de que puede servir a más de uno y también para que quede aquí como registro por si en algún momento me llego a aventurar de nuevo.

La utilidad de la que hablaremos el día de hoy tiene como nombre Wifibox, el cual es un proyecto que está siendo desarrollado con la finalidad de solucionar uno de los problemas de FreeBSD con adaptadores inalámbricos para los que faltan los drivers necesarios.

Como pequeño paréntesis me gustaría mencionar que existe una utilidad similar para Ubuntu, pero que en su caso hacia uso de dll’s de Windows, en su momento me llegaron a recomendar esa aplicacion, ya que tenía problemas con un adaptador wifi, pero he olvidado el nombre y si alguno de nuestros queridos lectores la utiliza o sabe de la utilidad que hablo, le agradecería bastante si pudiera compartir el nombre de ese software.

Volviendo al tema de este artículo, como se mencionó Wifibox es una excelente herramienta que sirve para el funcionamiento de los adaptadores Wifi en FreeBSD con los cuales existen problemas de compatibilidad.

Wifibox garantiza el funcionamiento de esos adaptadores, ya que básicamente inicia un sistema invitado con Linux, en el que se cargan los controladores nativos de Linux para dispositivos inalámbricos. El entorno puede usarse potencialmente para cualquier tarjeta WiFi compatible con Linux.

La instalación del sistema invitado con controladores está automatizada y todos los componentes necesarios están empaquetados en forma de un paquete Wifibox listo para usar, que se inicia al arrancar utilizando el servicio rc incluido. El sistema de invitados (el cual se basa en la distribución Alpine Linux) se inicia mediante el hipervisor Bhyve, que organiza el acceso de reenvío a la tarjeta inalámbrica.

Para conectarse a una red inalámbrica se utiliza el paquete wpa_supplicant, cuyos archivos de configuración están sincronizados con la configuración del entorno principal de FreeBSD. El socket de control Unix creado para wpa_supplicant se reenvía al entorno host, lo que permite utilizar las utilidades estándar de FreeBSD para conectarse y trabajar con una red inalámbrica.

Dentro de los requisitos para el uso de Wifibox se menciona lo siguiente:

Que la inalámbrica PCI sea compatible con las versiones recientes de Linux, pero que no funcione lo suficientemente bien en FreeBSD (ya que no tiene caso el uso de WifiBox si el funcionamiento es igual o deficiente en ambos)

Un sistema que admita la virtualización de hardware (AMD-Vi o Intel VT-d).

Una CPU compatible con bhyvet ( una solución de virtualización ligera para FreeBSD, se utiliza para ejecutar el sistema Linux integrado)

Al menos 256 MB de memoria física o menos, según el invitado, y algo de espacio en disco disponible para la imagen del disco virtual del invitado.

En cuanto a la parte de dependencias, uso, consultar compatibilidad el proyecto, puedes hacerlo desde el siguiente enlace.También puedes consular su manual de uso en este enlace. Cabe mencionar que Wifibox se encuentra dentro de los repositorios de FreeBSD, por lo que su instalación es relativamente sencilla.

Para ello basta con teclear el siguiente comando:

pkg install wifibox pkg install net/wifibox

De igual forma Wifibox se puede compilar, por lo que para los interesados en poder compilarlo por su cuenta pueden consultar las instrucciones de ello en el siguiente enlace.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre Wifibox, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.