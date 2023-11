Windows 10 sin soporte: 14 de octubre de 2025 ¡Usa GNU/Linux!

Windows 10 sin soporte desde el 14 de octubre de 2025: ¡Usa Linux!

Sí, hoy es un mes exacto después de nuestra última publicación sobre algo relacionado con Microsoft y su producto estrella, es decir, Windows. La cual, tuvo por nombre ¿Microsoft se está volviendo Loco por Linux? ¿Bueno o Malo? Donde hicimos un poco de recuento histórico y noticioso sobre Microsoft y sus cambios de relación y posiciones con respecto al Linuxverso. Es decir, con todo lo relacionado con el Software Libre, el código Abierto y GNU/Linux. Y con el objetivo de que cada uno sacara sus propias conclusiones y fijara una posición propia.



Transcurrido este mes nos hemos enterado de otras interesantes noticias, tales como que ahora Windows 11 añade soporte nativo para 11 tipos de archivos comprimidos: .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz, a través del proyecto de código abierto Libarchive. Lo cual es genial, pero que como de costumbre, y muy en lo personal, me huele a que en el tiempo podrían buscar ofrecer soporte nativo para archivos .deb, .rpm, .run, .sh, .AppImage, .Flatpak y .Snap. Lo que pudiera ser tanto positivo como perjudicial para las Distribuciones GNU/Linux, dependiendo de quien lo vea.

¿Microsoft se está volviendo Loco por Linux? ¿Bueno o Malo?

En fin, ya vamos viendo como es Microsoft cuando se pone de amores y de #LocoPorLinux o el #Linuxverso. Sin embargo, hoy nos enfocaremos, más que nada, en el hecho (noticia) de que «Windows 10 se quedará sin soporte desde el 14 de octubre de 2025», y en que lo más idóneo para muchos sería empezar a usar GNU/Linux desde ya, y no intentar migrar a Windows 11/12.

Pero, antes de iniciar la lectura de esta nueva publicación, les recomendamos la anterior publicación relacionada con Microsoft y Windows para su posterior lectura:

Artículo relacionado: ¿Microsoft se está volviendo Loco por Linux? ¿Bueno o Malo?

Windows 10 se quedará sin soporte para el 14 de octubre de 2025

¿Windows 10 sin soporte, debería migrar a Windows 11/12 o empezar a usar GNU/Linux?

Antes de empezar a exponer el porqué deberíamos migrar a GNU/Linux desde Windows 10, y no hacia Windows 11/12, es importante puntualizar en los requerimientos mínimos oficiales de dichas versiones de Windows. Y estos son los siguientes:

Requisitos mínimos de Hardware para Windows 10

Procesador (CPU): 1 GHz o más rápido o sistema en un chip (SoC). Memoria del sistema (RAM): 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 bits. Espacio en disco duro (HD): 16 GB para un SO de 32 bits o 32 GB para un SO de 64 bits. Tarjeta gráfica (GPU): DirectX 9 o posterior con un controlador WDDM 1.0. Pantalla (Display): 800×600. Conexión a Internet: Necesaria para realizar las actualizaciones de sistema y seguridad disponibles.

Comprobar aquí.

Requisitos mínimos de Hardware para Windows 11

Procesador (CPU): +1 GHz con dos o más núcleos sobre una CPU de 64 bits en un chip (SoC). Memoria del sistema (RAM): 4 gigabytes (GB) o superior. Espacio en disco duro (HD): 64 GB o más de espacio disponible en disco. Tarjeta gráfica (GPU): compatible con DirectX 12 o posterior, con un controlador WDDM 2.0. Pantalla (Display): Pantalla de alta definición (720p) o un Monitor de +9″ con alta resolución. Conexión a Internet: Necesaria para realizar las actualizaciones de sistema y seguridad disponibles. Firmware del sistema: Una tarjeta madre con el sistema UEFI, compatible con arranque seguro. TPM: Un módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.

Comprobar aquí.

El proyecto libarchive desarrolla una biblioteca C portátil y eficiente que puede leer y escribir archivos en streaming en una variedad de formatos. También incluye implementaciones de las herramientas de línea de comandos comunes tar, cpio y zcat que utilizan la biblioteca libarchive. Proyecto Libarchive

Análisis y recomendación de migración de Windows a GNU/Linux

Como podemos apreciar y entender, el salto de Windows 10 a Windows 11 en sus ediciones más básicas o sencillas, por ejemplo, la Edición para el Hogar (Home Edition) realmente requiere de casi literalmente un ordenador nuevo, es decir, de nueva generación. Y más aún, si hablamos de instalar dicho sistema operativo en versiones más completas y poderosas, como por ejemplo: Windows 10 Professional y Windows 10 Enterprise. Adicional, a la implementación de las actuales actualizaciones llenas de tecnologías de Inteligencia Artificial.

Y aunque, ciertamente, podrían argumentar algunos de que, existen Windows no oficiales (piratas) que permiten revertir los altos consumo de Hardware y evitar/eliminar ciertas limitaciones de requerimientos de instalación, ya sabemos que eso no es nada recomendable por medidas de seguridad informática.

Por lo cual, y como mínimo, en caso de que no se pueda contar con la capacidad de actualizar nuestro Hardware u Ordenador, lo ideal es desechar el viejo Windows 10 por completo o trabajarlo en paralelo con una Distro GNU/Linux repleta de mucho software libre, abierto y gratuito.

Y si como usuario de Windows te preguntas que beneficios y ventajas te traería esto, pues de forma breve te dejamos los siguientes puntos, un Top 10 de beneficios y ventajas a tener en cuenta a la hora de usar Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux:

Top 10 de beneficios y ventajas

Evitar actualizaciones de HW/SW innecesarias y costosas, que suelen ser altamente publicitadas. Luchar contra el aumento desmedido de los residuos TI tóxicos provenientes de viejos ordenadores. Incrementar y mejorar nuestras habilidades tecnológicas, como estudiantes y trabajadores en general. Hacer prevalecer nuestro derecho a ejecutar las aplicaciones y los sistemas que deseemos y necesitemos. Minimizar el abuso de nuestros datos y aumentar nuestra privacidad, anonimato y seguridad informática. Poder usar ciertos dispositivos sin miedo a la excesiva telemetría y al capitalismo de vigilancia imperante. Aumentar y equilibrar la diversidad informática existente, entre Windows, macOS, Linux, BSD y otros más. Aumentar y mejorar el nivel de personalización visual del Escritorio (GUI) de nuestros Sistemas Operativos. Disfrutar de versiones más frecuentes, recientes y estables del Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux. Ejecutar nuestros dispositivos sin usar cuentas comerciales de terceros, tales como, Microsoft, Google u Apple.

Artículo relacionado: Polémica de siempre: ¿Por qué no se ha masificado el uso GNU/Linux?

Resumen

En resumen, Microsoft y Windows no paran de darnos sorpresas en lo que se refiere a Linux y al Linuxverso. A veces hacen cosas positivas y geniales por nuestro ámbito libre y abierto, y otras veces, unas que no las parecen tanto y que hasta a veces parecen en contra. Mientras que, otras veces uno ni siquiera sabe que se traen, como cuando en el mes de septiembre en idioma inglés, lanzaron un Tutorial sobre como Instalar Linux, priorizando su instalación dentro de WSL o VM y no desde cero sobre un ordenador.

En fin, ahora que «Windows 10 se quedará sin soporte desde el 14 de octubre de 2025» nuestra más sincera recomendación es que, independientemente de si tienes un ordenador con poco o mucho poder de Hardware, empieces desde ahora a conocer, probar y utilizar todo el poder de GNU/Linux y el Linuxverso.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Y también, puedes unirte a nuestro canal oficial de Telegram para explorar más noticias, guías y tutoriales. Y también, ha este grupo para hablar y obtener más información sobre cualquier tema TI aquí abordado.