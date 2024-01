Zed, el editor colaborativo escrito en Rust ahora es de código abierto 

Zed

Hace poco se dió a conocer mediante una publicación de blog que Zed, el editor de código multiusuario, ahora ha pasado a ser de código abierto. Bajo la dirección de Nathan Sobo, el célebre autor del proyecto Atom (la base de VS Code), junto con un equipo de antiguos desarrolladores del editor Atom, la plataforma Electron, y la biblioteca de análisis de sintaxis Tree-sitter, Zed ahora pasa a ser Open source.

Para quienes desconocen de Zed deben saber que se destaca por su enfoque en organizar el desarrollo colaborativo en tiempo real y maximizar la productividad y capacidad de respuesta de la interfaz. Los creadores del proyecto han puesto énfasis en la instantaneidad de las acciones de edición y la eficiencia en la resolución de tareas de codificación.

Las características de Zed incluyen:

Análisis de sintaxis completo : Zed utiliza el árbol de sintaxis completo de varios lenguajes de programación para proporcionar resaltado de sintaxis preciso, formato automático, resaltado estructural y búsqueda contextual.

: Zed utiliza el árbol de sintaxis completo de varios lenguajes de programación para proporcionar resaltado de sintaxis preciso, formato automático, resaltado estructural y búsqueda contextual. Soporte para LSP: Zed permite llamar a servidores LSP para funciones como autocompletado, navegación de código, diagnóstico de errores y refactorización.

Zed permite llamar a servidores LSP para funciones como autocompletado, navegación de código, diagnóstico de errores y refactorización. Personalización de temas : Los usuarios pueden conectar y cambiar entre temas, con disponibilidad de temas claros y oscuros.

: Los usuarios pueden conectar y cambiar entre temas, con disponibilidad de temas claros y oscuros. Atajos de teclado : Zed incluye los atajos de teclado predeterminados de VS Code, y también ofrece un modo de compatibilidad opcional con los atajos de teclado y comandos de Vim.

: Zed incluye los atajos de teclado predeterminados de VS Code, y también ofrece un modo de compatibilidad opcional con los atajos de teclado y comandos de Vim. Integración con GitHub Copilot : Zed se integra con GitHub Copilot para ayudar en la escritura y refactorización del código.

: Zed se integra con GitHub Copilot para ayudar en la escritura y refactorización del código. Emulador de terminal integrado : Incluye un emulador de terminal integrado para una experiencia de desarrollo fluida.

: Incluye un emulador de terminal integrado para una experiencia de desarrollo fluida. Colaboración en tiempo real : Permite la navegación y edición de código colaborativo por parte de varios desarrolladores en un espacio de trabajo compartido.

: Permite la navegación y edición de código colaborativo por parte de varios desarrolladores en un espacio de trabajo compartido. Herramientas para la gestión de proyectos y trabajo en equipo : Zed proporciona herramientas para la discusión conjunta y planificación del trabajo en equipo, incluyendo gestión de tareas, toma de notas, seguimiento de proyectos, chat de texto y voz.

: Zed proporciona herramientas para la discusión conjunta y planificación del trabajo en equipo, incluyendo gestión de tareas, toma de notas, seguimiento de proyectos, chat de texto y voz. Acceso remoto a proyectos: Los usuarios pueden conectarse para trabajar en proyectos desde cualquier computadora, sin estar limitados a los datos en el sistema local. Trabajar con proyectos externos se realiza de la misma manera que trabajar con código local.

Zed ya es Open source

Sobre la noticia se menciona que para financiar el trabajo a tiempo completo del equipo de desarrollo de Zed, el proyecto se basará en un modelo de negocio que ofrece servicios adicionales de pago.

El primero de estos servicios es «Zed Channels», que incluye la implementación de una oficina virtual para organizar el trabajo de equipos de desarrollo en proyectos de gran escala. Esto permite a varios desarrolladores colaborar, interactuar y escribir código juntos de manera eficiente. Basado en Zed Channels, se ha lanzado la iniciativa «Fireside Hacks», donde cualquier persona puede presenciar el desarrollo de Zed en tiempo real.

Además de ello se menciona que en el futuro, el proyecto planea ofrecer un servicio con su propio asistente inteligente, al estilo de GitHub Copilot. Además, se contempla la implementación de complementos especializados de pago que se adapten a las necesidades específicas del desarrollo de productos comerciales y su uso en empresas.

Estas iniciativas no solo proporcionarán una fuente de ingresos para mantener el desarrollo continuo de Zed, sino que también ofrecerán herramientas y servicios adicionales que mejorarán la experiencia de desarrollo y colaboración para los usuarios del editor Zed.

Por la parte del código fuente del servidor, encargado de coordinar la edición multiusuario, está disponible bajo la licencia AGPLv3, mientras que el editor en sí está liberado bajo la licencia GPLv3.

Para su interfaz de usuario, se ha utilizado la biblioteca GPUI, también de código abierto bajo licencia Apache 2.0. Todo el proyecto está desarrollado en el lenguaje Rust. Actualmente, Zed solo es compatible con macOS, pero se está trabajando en la compatibilidad con Linux, Windows y Web.

¿Por qué estamos haciendo esto? Lo más importante es que creemos que hacer que Zed sea de código abierto lo convertirá en el mejor producto. Nuestra misión es crear el editor de código más avanzado del mundo y ponerlo en manos de millones de desarrolladores. Hay mucha superficie sobre ese problema y necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Teniendo en cuenta que todos los usuarios de Zed son programadores, tiene más sentido abrir Zed al máximo grupo de talentos.

El rendimiento excepcional de Zed se logra mediante el uso de subprocesos múltiples, aprovechando todos los núcleos de CPU disponibles, y la rasterización de ventanas en el lado de la GPU. Como resultado, Zed logra una alta tasa de respuesta, con un tiempo estimado de respuesta al presionar una tecla de tan solo 58 ms. En comparación, Sublime Text 4 registra 75 ms, CLion 83 ms y VS Code 97 ms. Además, el tiempo de inicio de Zed es de 338 ms, comparado con los 381 ms de Sublime Text 4, 1444 ms de VS Code y 3001 ms de CLion. En cuanto al consumo de memoria, Zed utiliza 257 MB, mientras que Sublime Text 4 utiliza 219 MB, VS Code 556 MB y CLion 1536 MB.

Con su enfoque innovador y su excepcional rendimiento, Zed busca combinar la ligereza de un editor de texto con la funcionalidad de los entornos de desarrollo integrados modernos, ofreciendo así una herramienta poderosa y eficiente para los programadores.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.