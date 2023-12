Zulip 8 llega con mejoras en general, de diseño y mas

Zulip es una aplicación de chat en equipo de código abierto diseñada para ayudar a las personas a colaborar

Se ha dado a conocer la nueva versión de Zulip 8, la cual llega con más de 4700 nuevas confirmaciones fusionadas en todo el proyecto desde la versión 7.0 y dentro de las características notables se destaca que se incluyen una nueva vista de la bandeja de entrada, la posibilidad de seguir temas de interés, muchas mejoras de diseño y mucho más.

Para quienes desconocen de Zulip, deben saber que es una plataforma de servidor para el despliegue de mensajeros corporativos adecuados para organizar la comunicación entre los empleados y los equipos de desarrollo.

El sistema admite mensajes directos entre dos personas y discusiones grupales. Zulip puede compararse con el servicio de Slack y considerarse como un análogo intracorporativo de Twitter, que se utiliza para la comunicación y el debate de cuestiones laborales en grandes grupos de empleados.

Principales novedades de Zulip 8

En esta nueva versión que se presenta de Zulip 8 se destaca la personalización para el diseño de contadores de mensajes no leídos en la barra lateral izquierda. De forma predeterminada, la presencia de mensajes no leídos en los canales ahora está resaltada con un punto y, cuando pasa el cursor sobre él, se muestra la cantidad de mensajes no leídos. Además, se ha añadido la capacidad de contraer el bloque de navegación en la barra lateral izquierda, permitiendo así liberar más espacio para mensajes y canales, asi como también una nueva interfaz para crear encuestas, lo que le permite no preocuparse por formatear la encuesta en el mensaje.

La interfaz de escritura de mensajes ha experimentado mejoras significativas, pues se han incorporado botones de formato adicionales que posibilitan la conversión de texto en una lista o el formato como cita, spoiler, fragmento de código o expresión LaTeX. Al obtener una vista previa de un mensaje, los botones de formato ahora permanecen ocultos, asimismo, se ha modificado el diseño del botón «Enviar», y las opciones menos utilizadas han sido trasladadas al menú correspondiente.

En la interfaz web, se ha introducido una sección de bandeja de entrada, donde los mensajes no leídos de todos los chats se recopilan en un solo lugar para una mayor conveniencia.

En Zulip 8 la capacidad de rastrear temas de interés ha sido incorporada, permitiendo el uso de filtros y notificaciones para resaltar los mensajes nuevos más importantes en los temas monitoreados. Por defecto, el seguimiento automático de temas creados o mencionados por el usuario actual está habilitado.

Además de ello, se destaca que se agregó el comando @topic para mencionar a todos los que participaron anteriormente en una discusión (por ejemplo, se puede usar para dirigirse a los participantes activos en una discusión sin distraer a los suscriptores pasivos).

Se ha cambiado el diseño del panel de navegación superior, al que se le ha agregado una barra de búsqueda, un sistema de sugerencias y un menú con configuraciones personales, a través del cual puedes cambiar el estado y administrar tu perfil.

Por otra parte, sé también se menciona que se han mejorado las herramientas de gestión de usuarios, pues los administradores ahora tienen la posibilidad de restringir la visualización de la lista de usuarios para los inicios de sesión de invitados, etiquetar explícitamente a los usuarios invitados y administrar la cuenta directamente desde la página de perfil del usuario. Se ha cambiado el diseño de la interfaz para enviar invitaciones a nuevos usuarios, asi como también que se ha agregado un nuevo permiso que da derecho a enviar invitaciones y se ha agregado una nueva interfaz para crear y administrar grupos de usuarios, que se asemeja a la interfaz de administración de canales.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se han mejorado las capacidades de sincronización de usuarios, incluyendo el soporte para la sincronización de grupos al integrarse con LDAP y la sincronización de roles al integrarse con SCIM

Capacidad de crear un enlace con nombre en un mensaje pegando una URL desde el portapapeles después de seleccionar el texto.

La interfaz para cargar archivos se ha mejorado significativamente: para cargar un archivo, ahora puede simplemente arrastrarlo a la ventana con Zulip.

En las videollamadas, se ha añadido soporte para realizar llamadas de voz.

El botón para crear una nueva conversación, según el contexto, ahora se puede utilizar tanto para crear una discusión como para enviar mensajes directos.

Se proporciona una indicación para crear una nueva discusión o preparar un mensaje para una discusión existente.

Se proporciona la posibilidad de eliminar varios borradores a la vez.

De manera similar a las vistas previas de videos de plataformas como YouTube, Mensajes ahora incluye vistas previas de videos cargados directamente.

En canales con menos de 100 suscriptores, se ha añadido una indicación del inicio de la escritura.

Los resultados de la búsqueda brindan la posibilidad de saltar rápidamente a la discusión encontrada.

Se agregó la función de imprimir mensajes (solo se imprime el texto del mensaje, en blanco y negro, sin paneles ni botones).

Se agregó un asistente para crear controladores web (webhooks).

Finalmente si quieres conocer más al respecto, puedes consultar el siguiente enlace.

¿Descarga e instalación de Zulip en Linux?

Para quienes estén interesados en poder instalar Zulip, deben saber que está disponible para Linux, Windows, macOS, Android e iOS, y se proporciona una interfaz web incorporada.

Los desarrolladores de Zulip proporcionan a los usuarios de Linux la aplicación en un formato AppImage el cual podemos descargar desde su sitio web oficial.

Damos permisos de ejecución con:

sudo chmod a+x zulip.AppImage

Y ejecutamos con:

./zulip.AppImage